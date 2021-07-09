تراند الفن: أسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر.. قائمة محدثة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - أعلنت جمعية حماية المستهلك، أسعار فحوصات فيروس كورونا وإصدار شهادات السفر في عدة مناطق، مؤكدة أنه في حالة وجود اختلاف في الأسعار المذكورة يجب التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧.

وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع «تويتر»: «ناوي تسافر أو راجع من السفر؟، سهلناها عليك وقارنا لك أسعار فحص pcr وأسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر».

وأضاف: «علمًا بأن الأسعار المذكورة هي آخر ما ورد إلينا، وفِي حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يرجى التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧».

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