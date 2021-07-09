تراند الفن: حدث في ⁧‫العراق‬⁩.. شاهد لحظة القبض على شخص نحر متسولاً.. والكشف عن دوافع الجاني

صحيفة المرصد : أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان العراقية، اليوم الجمعة، القبض على قاتل بعد أقل من ساعة من ارتكابه الجريمة في المحافظة بحق متسول كبير بالسن.

وقالت القيادة في بيان إنه “بناء على معلومات وردت إلى عمليات قاطع نجدة ميسان تفيد بوجود مشاجرة في شارع دجلة، توجهت على الفور قوة من قسم نجدة ميسان إلى موقع الحادث”.

وأضافت القيادة : ” اتضح أن هنالك جثة تعود لرجل كبير تعرض للطعن بالسلاح الأبيض (سكين) وبعد التحريات تم مطاردة المجرم بين الأزقة والأحياء السكنية ليتم القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه الجريمة نتيجة خلاف مالي”.