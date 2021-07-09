تراند الفن: “طالبان” تعلن سيطرتها على معبر حدودي بين أفغانستان وتركمانستان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، سيطرتها على معبر حدودي مهم بين دولتي أفغانستان وتركمانستان، بعد تمكنها أمس من السيطرة على معبري “إسلام قلعة وأبو نصر فراهي” على الحدود الإيرانية، وفقًا لـ “العربية”.

وفي سياق متصل، عقد وفد حركة طالبان مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم، وقال أحد المشاركين بالوفد: “لن نسمح لداعش بالتمدد في أفغانستان وسنحاربه”.

وتابع متحدث وفد حركة طالبان كلامه قائلًا: “85% من أراضي أفغانستان تحت سيطرتنا”، موضحًا أن طالبان ستحمي عمل المنظمات الدولية”، مطالبًا إياها مواصلة عملها الإنساني بشكل طبيعي في أفغانستان، مؤكدة أن حركة طالبان ستعمل على مشاركة العرقيات كافة في الحكومة الأفغانية المقبلة.

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