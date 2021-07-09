تراند الفن: بينهم طفل.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان (أسماء)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - أصيب 7 أشخاص، بينهم طفل، بكدمات وكسور وجروح بالغة بأنحاء مُتفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام شبكة الكهرباء بطريق “بلبيس – العاشر من رمضان” الصحراوي، بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة “ميكروباص” أمام شبكة الكهرباء بطريق “بلبيس – العاشر من رمضان” الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من: “عمر محمد الشبراوي” 17 سنة، مُقيم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أصيب بكدمة بالرأس وجرح قطعي بالحاجب الأيسر، “محمد وائل إبراهيم” 21 سنة، مُقيم بالعاشر من رمضان، أصيب بكدمة شديدة بالرأس وجرح باليد اليمنى، “محمد محمد الأحمدي” 32 سنة، أصيب باشتباه في وجود كسر بالعمود الفقري وخلع بالكتف وكسر بالذراع الأيسر، “شوقي السيد نصر” 40 سنة، مُقيم بميت غمر بمحافظة الدقهلية، أصيب باشتباه في وجود كسر بالساق اليمنى، “محمد رمضان محمد” 19 سنة، مُقيم بالعاشر من رمضان، أصيب بسحجة بالجبهة وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسد، “عبدالسلام عبدالمجيد عبدربه” 50 سنة، مُقيم بالعاشر من رمضان، أصيب بكدمات متفرقة واشتباه في كسر بالضلوع، و”خالد السيد علي” 53 سنة، مُقيم بالعاشر من رمضان، أصيب بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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