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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن 47 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (285)، جدة (88)، الطائف (55)، مكة (48)، الدمام (43)، أبها (36)، الخبر (31)، خميس مشيط (26)، الظهران (26) .
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (263)، جدة (132)، الطائف (96)، الدمام (70)، مكة(59) ، ينبع (52) ، الظهران (50)، الجبيل (45) .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 1133 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1582 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 498906 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 479709 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7947حالة وفاة .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.