تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (285)، جدة (88)، الطائف (55)، مكة (48)، الدمام (43)، أبها (36)، الخبر (31)، خميس مشيط (26)، الظهران (26) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (263)، جدة (132)، الطائف (96)، الدمام (70)، مكة(59) ، ينبع (52) ، الظهران (50)، الجبيل (45) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 1133 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1582 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 498906 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 479709 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7947حالة وفاة .