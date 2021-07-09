فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف الحكم السابق عبدالرحمن الموزان، تفاصيل جديدة ومثيرة عن مباراة الجمل الشهيرة التي انتهت بفوز اتحاد الرياض على النصر بهدف نظيف، وأدت إلى تأهل النصر وصعوده إلى أندية الدرجة الأولى.
وقال “الموزان” حلال لقاء بقناة “24 الرياضية”:”المباراة حضرتها في شهر 6 عام 1383,وللتاريخ ولن أتردد بقول إن المباراة انتهت بفوز اتحاد الرياض بنتيجة 1/0 وطلعنا من المباراة على أساس إنه الاتحاد فائز وهيلعب مع فريق الوطن بمكة”.
وأشار:”كانت المباراة يوم جمعة في ملعب الصاير وكان ترابي وانتهت المباراة 1/0 لصالح الاتحاد الرياض وطلعنا من الملعب وكنت أيامها في أهلي الرياض، سمعنا بعدها أن المباراة تعاد نظرا لنقص الوقت الكلي للمباراة بأن الشوط الثاني ناقص 5 دقائق بحسب رأي الحكم الجمل، ولكن لم تكن المباراة ناقصة”.
وأردف:”كان سببا لإعادة المباراة فراحوا لمن راحو له في رعاية الشباب وقالوا إذا جانا تقريبا الحكم وقال إن المباراة ناقصة تعيد المباراة وراحوا للحكم حصل ما حصل ما عليه من ضغط وكذا وكتب تقرير إن هناك 5 دقائق فأخبروا الاتحاد بأن المباراة ستعاد يوم الثلاثاء”.
واستطرد:”قالوا في نادي الاتحاد إحنا خلصنا المباراة 90 دقيقة وأكملناها ونحنا فايزين وقالوا لهم إذا ما جيتوا تعتبروا منسحبين فرد اتحاد الرياض عليهم بقول:”سوو اللي تبوه”.
وأكمل:”الحكم الجمل راح وقدم التقرير للزايدي الذي كان يشغل منصب مدير عام رعاية الشباب بأن المباراة ناقصة فأوعزوا الاتحاد بأن المباراة سوف تعاد يوم الثلاثاء”.
وتابع:”كان عندنا خبر في نادي الأهلي إن الاتحاد ما راح يجي وإن المباراة تعاد بدون جمهور، ولذلك جهزونا لابسين لبس نادي الرياض ونزل الحكم وصفى لاعبين نادي النصر في نصف الملعب الشمالي وطلع الحكم 10 دقائق وصفر”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: الموزان يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مباراة الجمل الشهيرة.. وسر صعود النصر لأندية الدرجة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.