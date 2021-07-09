تراند الفن: قرار تأديبي.. استبعاد موريبا من تدريبات برشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - قرر مسؤولو الكرة بنادي برشلونة الإسباني، عدم استدعاء إلياكس موريبا، لاعب الفريق، لتدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن قرار عدم استدعاء موريبا هو قرار تأديبي فقط، حسب مصادر داخل النادي.

ووفقا للصحيفة: “رياضيًا لا يوجد شك به، اللاعب لن يتدرب مع المجموعة إلا إذا وافق على تجديد عقده، المفاوضات بين الطرفين ما زالت إيجابية”.

وتابعت الصحيفة: “الوكلاء يقولون إنهم مستعدون للجلوس مرة أخرى للتفاوض بعد رفض العرض الأول المُقدم من النادي”.

يذكر أن إلياكس موريبا من مواليد 19 يناير عام 2003، وهو لاعب كرة قدم من أصل إسباني ولد في غينيا يلعب في مركز خط الوسط في نادي برشلونة.

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