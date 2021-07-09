تراند الفن: الثانوية العامة 2021.. “المهن التعليمية” تتابع تسكين مراقبي الامتحانات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - تابعت النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لنقابة المهن التعليمية عملية تسكين المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة في الاستراحات المخصصة لهم.

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رؤساء النقابات الفرعية واللجان التابعة لها، بضرورة متابعة وتفقد أحوال المعلمين في الاستراحات وحل أي مشكلة تواجههم، حيث تلقت غرفة عمليات النقابة تقارير حول جاهزية الاستراحات، وتسكين المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات في استراحات تليق بهم.

وتابع محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، ورئيس غرفة العمليات، جاهزية استراحات المعلمين بالجيزة، وأكد أن رؤساء الفرعيات واللجان النقابية بالجيزة تفقدوا أوضاع الاستراحات في مدرسة عامر عبد المقصود إدارة الدقي، واستراحة مدرسة التربية الفكرية بإدارة الدقي، وكذلك الحال في مختلف المحافظات.

وأشار إلى جودة مستوى الاستراحات في القاهرة وفي مختلف محافظات الجمهورية، حيث تفقد استراحات إدارة القصير التعليمية لاستقبال مراقبي وملاحظي الثانوية العامة، وكذلك استراحات سنورس، والمنيا وملوي، والغربية، وباقي محافظات الجمهورية.

وأكد الأمين العام لنقابة المهن التعليمية أن النقابة تواصل متابعة أحوال المعلمين داخل الاستراحات خلال فترة الامتحانات، وكذلك متابعة كافة الشكاوى؛ لبحث إزالتها عن طريق غرفة عمليات النقابة.

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