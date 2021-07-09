تراند الفن: بالفيديو.. السيسي يفاجئ عدد من المصريين وهو يقود دراجة في الشارع.. شاهد: ردة فعلهم!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏30 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يقوم بجولة تفقدية بالدراجة صباح اليوم الجمعة، بمدينة العلمين الجديدة، وسط عدد من المواطنين. وظهر السيسي وهو يمر على عدد من الأشخاص بدراجة هوائية، فقاموا بتحيته بقولهم “يا ريس” فقام برد التحية عليهم بقوله “السلام عليكم” وأكمل مسيرته وسط فرحة عارمة منهم لرؤيته بشكل مفاجئ.

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