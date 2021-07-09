تراند الفن: بالفيديو.. “الموزان” يكشف عن اسم شخصية سودانية أسست نادي النصر!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏55 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: كشف الحكم السابق عبد الرحمن الموزان، أن مؤسس نادي النصر هو أحمد عبدالله البربري وهو رجل سوداني وطيب – بحسب وصفه- ومعه شخص آخر يدعى محمد القفاري. وأوضح الموزان خلال ظهوره ببرنامج “حوار رياضي” المذاع عبر شاشة قناة “24 الرياضية”، أنهما ذهبا إلى الرمز الرياضي عبد الرحمن بن سعيد وأعطاهم مساعدة وأسسوا النادي. وأشار إلى أن بن سعيد ساهم بمبلغ 300 ريال وأخذوا مقر وأسسوا النادي ثم جاء بعدهم بقية المؤسسين.

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