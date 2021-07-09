تراند الفن: نهاية مأساوية .. شاهد: لحظة وفاة فتاة بطريقة مروعة أثناء وصلة رقص بملهى ليلي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - ترجمة حصرية : نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو لحادث مروع لفتاة روسية خلال احتفالها بعيد مولدها داخل ملهى ليلي.

وكانت الفتاة تاتيانا بوكورينكو ، 35 عامًا ، تحتفل بعيد ميلادها في ملهى ليلي في مدينة سورجوت في غرب سيبيريا، وخلال تأديتها وصلة رقص سقطت شاشات ضخمة وهيكل معدني يبلغ وزنه 440 رطلاً عليها وسحقتها .

وأظهر الفيديو الحضور وهم مصدومين ويندفعون إلى مكان الحادث ويزيلون الهيكل المعدني، فيما كانت تاتيانا مستلقية بلا حراك على حلبة الرقص متوفاة.

ووجهت إلى مالك النادي سيمين كوبيجورا تهمة التسبب في الوفاة بسبب الإهمال وحكم عليه هذا الأسبوع بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بسبب الحادث .



