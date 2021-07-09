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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - ترجمة حصرية : نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو لحادث مروع لفتاة روسية خلال احتفالها بعيد مولدها داخل ملهى ليلي.
وكانت الفتاة تاتيانا بوكورينكو ، 35 عامًا ، تحتفل بعيد ميلادها في ملهى ليلي في مدينة سورجوت في غرب سيبيريا، وخلال تأديتها وصلة رقص سقطت شاشات ضخمة وهيكل معدني يبلغ وزنه 440 رطلاً عليها وسحقتها .
وأظهر الفيديو الحضور وهم مصدومين ويندفعون إلى مكان الحادث ويزيلون الهيكل المعدني، فيما كانت تاتيانا مستلقية بلا حراك على حلبة الرقص متوفاة.
ووجهت إلى مالك النادي سيمين كوبيجورا تهمة التسبب في الوفاة بسبب الإهمال وحكم عليه هذا الأسبوع بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بسبب الحادث .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نهاية مأساوية .. شاهد: لحظة وفاة فتاة بطريقة مروعة أثناء وصلة رقص بملهى ليلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.