تراند الفن: رسالة “غير مباشرة” من الجيش المصري لإثيوبيا بشأن سد النهضة

صحيفة المرصد: عرض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية صورة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، وهو يحمل في يديه صورة من كلمته في مجلس الأمن، الأمر الذي أثار موجة من الجدل.

وتضمنت الصورة المنشورة عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على موقع “تويتر” بها كلمات بيت من النشيد الرسمي للقوات المسلحة المصرية “وتنساب يا نيل حرا طليقا.. ليحكي ضفافك مدى النضال”.

ورأى البعض أن هذه رسالة غير مباشرة من الجيش المصري إلى إثيوبيا تلوح باستخدام القوة حال فشل المفاوضات الخاصة بسد النهضة في مجلس الأمن، بحسب “روسيا اليوم”.

وكانت جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة السد الإثيوبي، التي تناقش مشروع قرار تقدمت به تونس، باعتبارها ممثل المجموعة العربية، بشأن دعم مسار المفاوضات في أزمة السد، والابتعاد عن أي قرار أحادي، وهي الجلسة التي دعت لها مصر والسودان عقب قرار إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في إجراء أحادي يتنافى مع القانون الدولي، كانت انطلقت مساء الخميس.