تراند الفن: الرائي «الخضيري» يتوقع: ليس هناك احتمالية لرؤية هلال ذي الحجة اليوم الجمعة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - قال الرائي الفلكي عبدالله الخضيري: إنه بحسب معطيات مرصد جامعة المجمعة الفلكي، فليس هناك احتمالية لرؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة – بمشيئة الله-.

وأوضح الخضيري لـ”برنامج 120″ على قناة الإخبارية، أن مرصد جامعة المجمعة الفلكي اعتاد إصدار بيان بكل شهر من شهور العام الهجري، وأصدر المرصد الفلكي بياناً قبل أيام، حيث تشير المعطيات أنه مساء اليوم الجمعة الهلال سيغرب الساعة السادسة و 37 دقيقة.

وأضاف: “بينما ستغرب الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير في السادسة و52 دقيقة، وسيحدث بمشيئة الله الاقتران المركزي بعد غروب الشمس بهذا اليوم، أي أن القمر سوف يكون تحت الأفق وقت غروب الشمس وقد انخفض بمقدار ما يصل إلى 3 درجات تقريباً”.

وكانت المحكمة العُليا، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.