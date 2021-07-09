تراند الفن: القاضي يكرم رئيس مدينة المنيا لترقيته سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة أسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - كرّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، لترقيته وتوليه منصب سكرتير عام مساعد لمُحافظة أسيوط، مُتمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة، وذلك بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة.

ووجّه المحافظ، الشكر للعقيد محمد صلاح، تقديرًا له على جهوده المخلصة في أداء المهام والتكليفات خلال فترة عمله بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم، للتفاني في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة أسيوط.

من جانبه أعرب العقيد محمد صلاح، عن اعتزازه وشكره بتكريم السيد محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وقيادات الجهات والهيئات التنفيذية، متمنيًا أن يكون قد استطاع تحمل تلك المسؤولية، والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معربًا عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات نحو 17 قيادة محلية بعدد من المحافظات، حيث تضمن القرار الوزاري، تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز إلى سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات من بينهم العقيد محمد صلاح الدين ناجي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى سكرتير عام مساعد أسيوط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.