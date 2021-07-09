تراند الفن: فابيو كابيلو يتوقع فوز إيطاليا على إنجلترا فى نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - تحدث الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي، حول نهائي كأس الأمم الأوروبية بين إيطاليا وإنجلترا.

وقال ‏فابيو كابيلو، في تصريحات صحفية: “إيطاليا؟ لقد أدهشني المنتخب، الاتحاد، وروح التضحية، وغياب الأنانية، والشخصية، قام مانشيني بعمل غير عادي، إنه مدرب يفهم اللاعبين، على عكس العديد من زملائه في المهنة”.

‏وتابع: “يمكن لإيطاليا أن تفوز باليورو، إنجلترا منتخب مثير للاهتمام لكنهم لم يصبحوا منتخبًا رائعًا بعد، والجديد هو أنهم يدافعون جيدًا ويفرضون أنفسهم جسديًا ومن أجل السرعة، وبعد ذلك لديهم كين، لكن إيطاليا لديها أفضل حارس مرمى في العالم”.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل، الموافق 11 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات المباراة النهائية من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

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