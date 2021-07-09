تراند الفن: النصر السعودي يعلن إصابة سلطان الغنام بفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلن نادي النصر السعودي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب سلطان الغنام بفايروس كورونا، وسيبقى اللاعب في الرياض على أن يغادر للمعسكر في بلغاريا في حال شفاءه.

ونشر العالمي في على سابه الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة “تويتر”: “أثبتت المسحة الطبية التي أُجريت لبعثة العالمي أمس إصابة نجم النصر والمنتخب سلطان الغنام بفيروس كورونا، وسيلتحق اللاعب بمعسكر العالمي في بلغاريا فور شفائه بإذن الله”.

ويدخل فريق النصر في معسكر خارجي ببلغاريا بداية من غدًا السبت 10 يوليو، على أن يعود مطلع أغسطس المقبل استعدادًا لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

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