فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - حسم اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي

ليفربول الإنجليزي، ما أثير حول خلافاته مع زوجته بعد حذف صورها معه من حسابه على

موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بتصرف مفاجئ معها.

ونشر

صلاح البالغ من العمر 29 عاما، صورا لعائلته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي

”تويتر“ مع ابتسامة، ومعه زوجته ماجي وطفتليه مكة وكيان.

ويشارك

محمد صلاح متابعيه بين الحين والآخر، صورا له خلال فترة الإجازة الصيفية، في حين كانت

آخر المشاركات صورة له وهو يتدرب استعدادا للموسم الجديد 2021/2022.

ونالت الصور على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن

نشره صورة رفقة زوجته جاء كرد حاسم لما قيل أنهما قد انفصلا أو ساءت علاقتهما.





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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد حذف صورها معه.. صلاح يفاجئ الجميع بتصرف غريب تجاه زوجته (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.