تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الجمعة

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 1133 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1582 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 498906 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 479709 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7947حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الجمعة .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :