تراند الفن: والد طالب طب قصر العيني: القبض على مُزور شهادة نجلي.. وهذا موعد امتحان المادة الثالثة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - كشف الدكتور أيمن منصور، والد طالب كلية طب قصر العيني، تفاصيل جديدة في قضية نجله، وأنه تم إلقاء القبض على الطالب المُزور “فادي فرج سعد سعيد عوض”، والذي تم اتهامه بالتزوير في شهادة الثانوية العامة الخاصة به، وذلك وفقًا للتحقيقات التي تسير فيها القضية.

وأضاف والد طالب الطب، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، اليوم الجمعة، أن التحقيقات مُستمرة في القضية، وأن نجله أدى امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادتين، وأن فادي سيمتحن المادة الثالثة له يوم الأربعاء المقبل، موضحًا أنه تعامل الكيلة معه أصبح بشكل أفضل من ذي قبل.

وطالب منصور، بكشف مافيا التزوير بالمنظومة التعليمية، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وأن يحصل نجله على كامل حقوقه بعد أن تم منعه من الامتحان نتيجة للتلاعب الذي تم في أوراقه الخاصة بشهادة الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن منصور، والد طالب كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أبدى في وقت سابق تخوفه بشأن أزمة نجله، والذي كاد أن يضيع مُستقبله بمنعه من دخول الامتحان، نتيجة التزوير والتلاعب بأوراقه.

وطالب والد طالب الطب، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، باستبعاد كل من له علاقة بهذه القضية في الإدارة العامة للامتحانات، وشئون طلاب طب كلية طب قصر العيني، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، مُناشدًا هيئة الرقابة الإدارية بالتحفظ على جميع السجلات والأوراق والمستندات الخاصة بقضية تزوير نتيجة شهادة الثانوية العامة الخاصة بالطالب فادي، وذلك حفاظًا على مُستقبله من الضياع.

وأكد المصدر أن أزمة التزوير وراءها مافيا يجب القضاء عليها، لافتًا إلى أن هناك تفاصيل جديدة تُوضح استمرار التلاعب بأوراق قضية الطالب فادي أيمن، سنكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

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