تراند الفن: فحص 25 قائد سيارة وإيجابية 4 سائقين لتحليل المخدرات في أسوان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - تمكنت إدارة المرور في أسوان من ضبط 587 مخالفة مرورية في سلسلة من الحملات المرورية على مستوي المحافظة، بناءً على توجيهات اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وتضمنت 88 مخالفة وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، سحب تراخيص، و96 حالة عدم قبول التصالح وتحرير 126 مُخالفة تجاوز حد السرعة، تحرير 120 مخالفة متنوعة، وضبط 2 توك توك حجز إداري بناءً على قرار المحافظ.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان ـــ دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطي أقراص مخدرة.

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