فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - واصلت

الراقصة صافيناز، تعمد إثارة الجدل بشكل مستمر بإطلالاتها، التي تشاركها مع متابعيها

في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وتداول

متابعيها فيديو جريء لها عبر “يوتيوب”، كانت قد نشرته في صفحتها الخاصة،

وظهرت فيه شبه عارية وهي مستلقية على السرير، وإنتشر الفيديو بشكل واسع بين المتابعين،

وإعتبر البعض منهم أنها بالغت بإيحاءاتها، مطالبين الجهات الأمنية بالقبض عليها

على غرار فتيات “التيك توك”.

وكان

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لصافيناز، ظهرت فيه خلال رقصها بحفل

زفاف عروسين.

ولفتت

صافيناز الأنظار ببدلتها المكشوفة والمثيرة باللون الفوشيا، كما أثارت الجدل كعادتها

برقصها الغريب والفريد.

وعلّقت:

“أجمل عروسا وأحلى فرح مبروك يا حياتي”.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صافيناز تثير ضجة بفيديو على السرير دون ملابس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.