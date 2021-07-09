تراند الفن: تفاصيل عمل جيهان السادات في جامعة القاهرة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 مساءً - فُجع الشعب المصري صباح اليوم الجمعة، بنبأ وفاة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رجل الحرب والسلام، عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع شديد من المرض في إحدى مستشفيات القاهرة التي كانت تُعالج فيه منذ أيام، بعد عودتها من رحلة علاجية طويلة بالولايات المتحدة.

“القاهرة 24” يرصد المراحل التعليمية لأرملة الرئيس الراحل، والتي التحقت بمدرسة حكومية للفتيات، وحصلت على تعليم ممتاز، وتعلمت اللغة الإنجليزية واللغة العربية الفصحى والرياضيات والعلوم، ثم انتقلت للجامعة بعد ذلك.

وكشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي لجامعة القاهرة، اليوم الجمعة، أن الراحلة جيهان السادات، حصلت على ليسانس كلية الآداب بجامعة القاهرة لدراسة الأدب العربي، وتخرجت في عام 1977، وحصلت على درجة الماجستير في عام 1980.

وأضاف علم الدين، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، أنها الراحلة كانت تلقي بعض المحاضرات كأستاذ زائر في جامعة القاهرة.

وشاركت جيهان، زوجها الرئيس أنور السادات كل الأحداث الهامة التي شهدتها مصر بدء من ثورة 23 يوليو وحتى اغتياله عام 1981

وتعد جيهان السادات هي أول سيدة في تاريخ مصر تخرج إلى دائرة العمل العام لتباشر العمل بنفسها بين صفوف الشعب المصري.

وكان لـ أرملة الرئيس الراحل، أدوارا هامة في مصر ومشروعات لم تُقام إلا على يديها، مثل مشروع تنظيم الأسرة، ودعم الدور السياسي للمرأة، كما عدلت بعض القوانين على رأسها: قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يُعرف في مصر حتى الآن بقانون “جيهان”، وأسست جمعية الوفاء والأمل، وكانت من مُشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 1970 و1981.

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