قبل وفاتها بأن تدفن بجوار زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مما يعني فتح
قبر الرئيس الراحل لأول مرة منذ وفاته.
وتابع فى تصريحات لموقع “مصر تايمز” إنه يتم حاليا بحث هذا الأمر بأن إمكانية دفنها
بجوار زوجها الراحل محمد أنور السادات ، مؤكدا إنه حتى الأن لم يتم الاستقرار على مكان
دفنها.
وستقام مراسم الجنازة العسكرية لجيهان السادات في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة
أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتوفت اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب
والسلام،بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق
اسمها على محور الفردوس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فتح قبر الرئيس أنور السادات لأول مرة من وفاته لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.