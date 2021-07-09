تراند الفن: فتح قبر الرئيس أنور السادات لأول مرة من وفاته لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 مساءً - كشف محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن جيهان السادات أبدت رغبتهاقبل وفاتها بأن تدفن بجوار زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مما يعني فتحقبر الرئيس الراحل لأول مرة منذ وفاته.

وتابع فى تصريحات لموقع “مصر تايمز” إنه يتم حاليا بحث هذا الأمر بأن إمكانية دفنها

بجوار زوجها الراحل محمد أنور السادات ، مؤكدا إنه حتى الأن لم يتم الاستقرار على مكان

دفنها.

وستقام مراسم الجنازة العسكرية لجيهان السادات في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة

أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوفت اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب

والسلام،بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق

اسمها على محور الفردوس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.