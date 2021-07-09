فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 مساءً - انقلبت

الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على الفنان محمد رمضان، بعد أن كانت دائمة

الدفاع عنه بشكل قوي، وذلك بعد أن نشر صورة له مع حرير حفيدة الرئيس العراقي الراحل

صدام حسين، بسبب الخلاف السياسي الذي كان بين صدام حسين ودولة الكويت.

وقالت

فجر السعيد عبر صفحتها الخاصة : “المثير للجدل محمد رمضان ينشر على حسابه الشخصي

صورته مع حفيدة صدام حسين، يا محمد من تفتخر بنشر صورتك مع حفيدته قاتل شعبه وغازي

جاره وحارق نفطه وسبب كل الكوارث اللي مرت على العرب من يوم غزا الكويت إلى الآن، من

حقك تصور مع جمهورك أيا كان ولكن أن تنشر صورة حفيدة غازي الكويت فهذا تحدي لمشاعر

جمهور كان يحبك”.

وأضافت:

“طبيعي كل مشهور يقوم بالتصوير مع أشخاص من مختلف النوعيات نصابين ورجال عصابات

وغيرهم، لكن تضعها على حسابك، هذه جدها قاتل دمر الكويت والعراق، بصورتك هذه أنت لم

تخسر فقط الكويتيين، لكن خسرت العراقيين اللي ذاقوا من جرائم هذا الديكتاتور، المشكلة

أنك وضعت الصورة في حسابك، إن لم تعتذر للكويتيين اللي جرحت مشاعرهم بهذه الصورة ،

لا أظن أن فيه كويتي يتشرف بمتابعتك”.

وكان “رمضان” قد حذف صورته مع حفيدة صدام بعد ساعات من

نشرها، عقب تلقيه هجومًا كبيرًا من الكويتيين، لكنه لم يعتذر أو يعلق على سبب حذف

الصورة.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فجر السعيد تنقلب على محمد رمضان: إن لم تعتذر للكويت فسيكون هذا عقابك(فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.