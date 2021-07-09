فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 مساءً - نشر

المتحدث باسم وزارة الخارجية صورة لوزير الخارجية سامح شكري، حاملا في يديه صورة من

كلمته في مجلس الأمن وعليها غلاف أثار جدلا واسعا.

ونشرت

الصورة عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على تويتر وبها كلمات بيت من النشيد الرسمي

للقوات المسلحة المصرية “وتنساب يا نيل حرا طليقا.. ليحكي ضفافك مدى النضال”.

واعتبر

البعض أن هذه رسالة غير مباشرة من الجيش المصري إلى إثيوبيا تلوح بعمل عسكري حال فشل

المفاوضات الخاصة بسد النهضة في مجلس الأمن.

يذكر

أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة السد الإثيوبي، التي تناقش مشروع قرار تقدمت به

تونس، باعتبارها ممثل المجموعة العربية، بشأن دعم مسار المفاوضات في أزمة السد، والابتعاد

عن أي قرار أحادي، وهي الجلسة التي دعت لها مصر والسودان عقب قرار إثيوبيا بدء الملء

الثاني للسد في إجراء أحادي يتنافى مع القانون الدولي، كانت انطلقت مساء الخميس.

ويدعو

مشروع القرار التونسي لالتزام الدول الثلاث بعملية التفاوض وإبرام اتفاق ملزم حول آلية

تشغيل السد وإدارته خلال 6 أشهر، وتجنب أي إجراء أحادي، كما يحفظ حق إثيوبيا في توليد

الكهرباء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رسالة غير مباشرة من الجيش لإثيوبيا في يد سامح شكري في مجلس الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.