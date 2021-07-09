تراند الفن: خالد عيد يصعد 5 ناشئين للمران مع الفريق الأول بغزل المحلة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 مساءً - قرر خالد عيد، المدير الفني لنادي غزل المحلة، تصعيد 5 لاعبين من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول ومشاركتهم في التدريب استعدادًا للمشاركة في مباريات الدوري الممتاز الفترة المقبلة.

وصعد خالد عيد كلا من: أحمد الحديدي لاعب وسط مواليد 99، ومحمد السعودي مواليد 99 يجيد اللعب في مركز الدفاع، ومحمد السيد مواليد 2000 صانع ألعاب، وأحمد الأشرم مواليد 2002 جناح أيمن، ومحمود عبد العزيز مواليد 2002 جناح أيسر لخوض التدريبات رفقة الفريق الأول.

ويستأنف الفريق المحلاوي تدريباته الجماعية غدًا السبت في الرابعة عصرًا استعدادًا لمواجهة الزمالك خارج الأرض يوم 3/8 بعد تأجيل المباراة والتي كان مقرر لها يوم الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة جمعهما من 27 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة، وتلقي الهزيمة في 9 مواجهات.

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