تراند الفن: “مات وهو بيسرق”.. تفاصيل العثور على جثة بإحدى المدارس بالقليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 مساءً - تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم، وأمكن تحديد هوية المتوفى وتبين أنه طالب، ومقيم بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل فى صعود المتوفى وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفاته، وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفة ببعض الأقمشة ممهدة للنقل، كما أمكن تحديد مرافقى المتوفـى وتبين أنهم 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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