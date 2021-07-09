تراند الفن: بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن مناطق طريق السادات بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 مساءً - تلقت غرفة عمليات محافظة أسوان، بلاغًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحدوث كسر في خط الطرد للصرف الصحي 600 مللي والرابط بمحطة رقم 11 أمام الشرطة العسكرية بالكرور، وبناءً عليه، تم قطع مياه الشرب عن المناطق والأحياء الواقعة بطريق السادات.

وأمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة الدفع والأطقم الفنية لشركة المقاولون العرب والحماية المدنية وشركه مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم شفط المياه بالكامل من منطقة الكسر، وجاري أعمال الإصلاح.

ووجّه محافظ أسوان شركه مياه الشرب والصرف الصحي، بدفع فناطيس وسيارات مياه للمناطق المتضررة، لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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