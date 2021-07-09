تراند الفن: علامة مفاجئة في فمك تدل على نقص فيتامين B12 !

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد : تعد أعراض نقص فيتامين B12 شائعة جدا، إلا أنه يمكن إغفالها بسهولة أو الخلط بينها وبين شيء أقل خطورة.

وقد تكون معرضا لخطر نقص فيتامين B12، ويجب أن تفكر في إضافة المزيد من الأطعمة التي تحتوي على B12 إلى نظامك الغذائي، إذا لاحظت تغيرا بسيطا في لون لسانك.

وقد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 أن لسانهم يتغير لونه وشكله، وفقا لأخصائية التغذية هيلين ويست. وقد يصبح مؤلما ومتورما بشكل متزايد، وقد يبدو أحمر اللون وأكثر إشراقا من المعتاد.، بحسب روسيا اليوم.

وينتج ذلك عن أحد الأعراض المعروفة باسم التهاب اللسان، والذي رٌبط بنقص فيتامين B12.

ولسوء الحظ، فإن نقص فيتامين B12 شائع، خاصة عند كبار السن، كما كتبت ويست لموقع Healthline الطبي.

وأضافت: “أظهرت الدراسات أن اللسان المتورم والملتهب الذي يحتوي على آفات طويلة مستقيمة، يمكن أن يكون علامة مبكرة على نقص فيتامين B12”.

ويمكن أن يصبح الالتهاب شديدا لدرجة اختفاء براعم التذوق لديك. وقد تلاحظ أيضا تغييرا طفيفا في الطريقة التي تتحدث بها.

ولكن لمجرد إصابتك بلسان متورم، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من نقص فيتامين B12.

ويمكن أن يحدث التهاب اللسان أيضا بسبب ارتداد الحمض أو جفاف الفم أو الحروق أو حتى رد فعل تحسسي تجاه الطعام أو الدواء.