فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 مساءً - توفيت

السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اليوم الجمعة، بعد صراع

قصير مع المرض، وفى ظل توارد بعض الأسئلة خلال الفترة الماضية مع بداية مرضها حول حقيقة

إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذى يمكن أن يكون سبب الوفاة، حسم محمد أنور عصمت

السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الأمر بنفى إصابتها بفيروس كورونا.

وقال

محمد أنور السادات، فى تصريحات إعلامية، مساء الخميس، إن السيدة جيهان السادات، أصيبت

بمرض السرطان منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى

مصر، وكانت تتلقى العلاج فى أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن

على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة، مشددًا على أنها لم تصب

بفيروس كورونا.

من

جانبها نعت رئاسة الجمهورية ، اليوم الجمعة، ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات،

قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع قصير مع المرض.

وأصدر

الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قرارا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع

إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مرض لاعين.. وفاة جيهان السادات والرئيس يصدر قرارًا عاجلًا بشأنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.