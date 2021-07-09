تراند الفن: معرض الكتاب يستقبل جمهوره اليوم في الواحدة ظهرًا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 المنعقد في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو، تحت عنوان “في القراءة حياة” جهوره في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم وحتى الساعة 10 ليلًا.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد في الأسبوع الأول 543 ألف زائر و126 مليون زيارة للمنصة الإلكترونية، وباعت مبادرة “ثقافتك كتابك” 31 ألف نسخة بأسعار تبدأ من 1 جنيه وحتى 20 جنيهًا.

وتشهد الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مشاركة 1218 ناشرا تضم 756 جناحًا، ولأول مرة يتم تدشين منصة رقمية للمعرض، تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زُوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا “أون لاين”، وخريطة المعرض، وإمكانية القيام بجولة افتراضية مُحاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

كما تشهد هذه الدورة أيضًا تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصُحبة مرافق من جميع البوابات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، كما توفر وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات خطوط أوتوبيس من وإلى مقر المعرض للتيسير على الزائرين.

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