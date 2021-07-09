تراند الفن: قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة.. تزاحم العشرات أمام فرع “سامسونج” لتحديث التابلت (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تداول مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي، فيديو يُظهر تزاحم العشرات أمام توكيل شركة “سامسونج” لتحديث أجهزة التابلت، قبل امتحانات الثانوية العامة في مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتحدث في الفيديو، أحد أولياء الأمور، شاكيًا من تزاحم الأهالي أمام توكيل “سامسونج” لأكثر من يومين مُتواصلين، خوفًا من تهديد مصير أبنائهم في امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها غدًا السبت.

وتابع: “صعب يكون دي أجواء على الطلبة قبل 48 ساعة من امتحانات سنة مصيرية في حياتهم”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هدف الدخول للامتحان بأجهزة “التابلت”، هو تسجيل الحضور داخل اللجنة، والاستعانة بالكتب المدرسية بصيغة الـ PDF.

وتنطلق غدًا السبت، أول أيام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في تمام العاشرة.

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