تراند الفن: التضامن تعلن عن أعداد الحالات التي تعاملت معها فرق التدخل السريع

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ، أنها تلقت تقريرا من فريق التدخل

السريع المركزي عن تعامل الفرق بمحافظات الجمهورية خلال شهر يونيو، حيث تعامل الفريق

مع عدد ١٨٩ شكوى سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية

تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، وأيضا ما

يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الخدمات والتدخلات المقدمة تنوعت ما بين

تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لعدد

10 حالات، كما تم إيداع عدد 16 حالة لمواطنين بلا مأوي (مسنين – اطفال) داخل مؤسسات

الرعاية الاجتماعية علي مستوي الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخري ، بالإضافة إلى التنسيق مع منظومة

الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع 6 حالات بمستشفيات وزارة الصحة

لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة أشخاص بلا مأوى إلا انهم رفضوا الانتقال للإقامة

في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، حسب البيان الذي تلقت ” المصريون ” نسخة

منه.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات

انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلا مأوي على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حساب

وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.