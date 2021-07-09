تراند الفن: صورة نادرة لولي العهد حينما كان طفلاً برفقة الملك سلمان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: أظهرت صورة نادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما كان طفلا في سن صغيرة، برفقة والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ونشر المصور بندر الجلعود الصورة وكان ولي العهد يرتدي زياً تراثياً ويقف خلفه والده مبتسماً، وعلق عليها قائلا “الله يحفظكم”. ويرجح أن الصورة تعود إلى إحدى المناسبات الوطنيةَ أو الفعاليات.

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