فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قال الدكتور على جمعة ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ،

عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من تتوق نفسه إلى زيارة بيت الله الحرام

هذا العام ولم يستطع الوصول إليه نظرا لما يكتنف العالم من تفشى الوباء وجائحة كورونا

فله أن يوجه هذه الأموال لإخراج الغارمين والغارمات وعودتهم لأسرهم فله الأجر والثواب

الكبير عند الله تعالى .

وأضاف رئيس مجلس

أمناء مؤسسة مصر الخير ، فى تصريحات له : إذا لم تستطع الوصول إلى بيت الله الحرام

هذا العام وأداء فريضة الحج نظرا لما يكتنف العالم من انتشار الوباء والأمراض فيمكن

لك أن توصل امرأة غارمة إلى بيتها وأولادها وتأخذ الأجر والثواب الكبير من الله تعالى

“اللهم آمين” ، حسب البيان الذي تلقت ” المصريون ” نسخة منه.

وأطلقت مؤسسة “مصر الخير” حملتها لفك كرب 2000

غارم وغارمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك حتى يتمكنوا من الاحتفال بعيد الأضحى

المبارك وسط أسرهم وأبناءهم .

ونجحت مؤسسة “مصر الخير” في فك كرب أكثر من٨٠ ألف غارم وغارمة منذ بداية البرنامج و

حتى الآن وتسعي المؤسسة من خلال تلقي المزيد من التبرعات ودعم أهل الخير إلي فك كرب ١٠ آلاف غارم وغارمة يطاردهم شبح السجن

وضياع الأسرة قبل نهاية العام الجاري 2021م .

وتعتبر مؤسسة “مصر الخير” من أولي مؤسسة المجتمع

المدني التي تصدت لظاهرة الغارمين والغارمات منذ سنوات عديدة واكتسبت خبرة متميزة في

هذا المجال وقد أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بتجربة مؤسسة

“مصر الخير” في التعامل مع ظاهرة الغارمين وجهودها للقضاء على هذه الظاهرة

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جمعة : إذا لم تستطع الحج هذا العام أخرج غارمة إلى بيتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.