تراند الفن: تطورات حالة الفنان هاني شاكر بعد نقله للعناية المركزة وإلغاء حفله

صحيفة المرصد : أكد مصدر طبي من الفريق المعالج للفنان المصري هاني شاكر بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، بأن حالته مستقرة وجيدة، ويوجد في العناية المركزة للاطمئنان عليه فقط.

وأضاف المصدر لصحيفة “الوطن” المحلية، أن شاكر قادر على الحركة وحالته جيدة، ولا يوجد قلق عليه، ومن الممكن أن يخرج اليوم الجمعة من المستشفى، بعد ظهور نتيجة التحاليل الطبية الخاصة به والاطمئنان عليه تماما.

وبين أن حالته تحتاج للراحة، خاصة أنه أجهد نفسه الفترة الماضية بالعديد من رحلات السفر، بالإضافة إلى تسجيل الأغاني والبروفات؛ ما جعله يشعر بتعب مفاجئ.

كما كتب الفنان عبر صفحته على إنستغرام:”‏جمهوري الحبيب حابب أطمنكم علي صحتي الحمد لله احسن دلوقتي وبشكر كل أصدقائي وجمهوري على سؤالهم عني ‏انا متواجد في المستشفي تحت الرعاية الطبية حاليًا وإدارة المستشفى مانعة الزيارة في الوقت الحالي”.