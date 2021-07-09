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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن دقيقة واحدة مضت المرصد 3 زيارة
صحيفة المرصد : أكد مصدر طبي من الفريق المعالج للفنان المصري هاني شاكر بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، بأن حالته مستقرة وجيدة، ويوجد في العناية المركزة للاطمئنان عليه فقط.
وأضاف المصدر لصحيفة “الوطن” المحلية، أن شاكر قادر على الحركة وحالته جيدة، ولا يوجد قلق عليه، ومن الممكن أن يخرج اليوم الجمعة من المستشفى، بعد ظهور نتيجة التحاليل الطبية الخاصة به والاطمئنان عليه تماما.
وبين أن حالته تحتاج للراحة، خاصة أنه أجهد نفسه الفترة الماضية بالعديد من رحلات السفر، بالإضافة إلى تسجيل الأغاني والبروفات؛ ما جعله يشعر بتعب مفاجئ.
كما كتب الفنان عبر صفحته على إنستغرام:”جمهوري الحبيب حابب أطمنكم علي صحتي الحمد لله احسن دلوقتي وبشكر كل أصدقائي وجمهوري على سؤالهم عني انا متواجد في المستشفي تحت الرعاية الطبية حاليًا وإدارة المستشفى مانعة الزيارة في الوقت الحالي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات حالة الفنان هاني شاكر بعد نقله للعناية المركزة وإلغاء حفله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.