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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 18 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : علقت دار الإفتاء المصرية، على واقعة جلسة تصوير زفاف البلوغر هبة مبروك على كلب، معتبرة أن من يقوم بالزواج بطريقة يكون فيها بحثا عن الشهرة ”من عدم حسن الأخلاق“.
وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها نشرته عبر ”تويتر“، إنه ”لا مزاح فيما عظم الدين من شعائر، مبينة أن انتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي يعد الأصل فيها التعظيم فهو أمر منهي عنه“.
وذكرت الإفتاء أن ”من حسن الأخلاق عدم المزاح فيما عظّم الدين أمره كـالزواج من أجل البحث عن الشهرة والحصول على عدد من (اللايكات والمتابعات)“.
وتابعت: ”فانتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي الأصل فيها التعظيم أمر منهي عنه؛ قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دار الإفتاء المصرية تعلق على حفل “زفاف” فتاة من كلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.