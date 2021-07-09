تراند الفن: دار الإفتاء المصرية تعلق على حفل “زفاف” فتاة من كلب

صحيفة المرصد : علقت دار الإفتاء المصرية، على واقعة جلسة تصوير زفاف البلوغر هبة مبروك على كلب، معتبرة أن من يقوم بالزواج بطريقة يكون فيها بحثا عن الشهرة ”من عدم حسن الأخلاق“.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها نشرته عبر ”تويتر“، إنه ”لا مزاح فيما عظم الدين من شعائر، مبينة أن انتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي يعد الأصل فيها التعظيم فهو أمر منهي عنه“.

وذكرت الإفتاء أن ”‏من حسن الأخلاق عدم المزاح فيما عظّم الدين أمره كـالزواج من أجل البحث عن الشهرة والحصول على عدد من (اللايكات والمتابعات)“.

وتابعت: ”فانتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي الأصل فيها التعظيم أمر منهي عنه؛ قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“.