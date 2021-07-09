تراند الفن: ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن مُنافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي الأهلي، كلًا من صلاح محسن ومحمد شريف، ليرفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثاني، خلف نادي الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 61 نقطة، وبفارق 5 مُباريات للفارس الأبيض، لتشتعل المُنافسة على الصدارة.

وامتدت المنافسة لتشتعل في سباق هدافي الدوري، خاصة في ظل الأداء المُميز الذي يُقدمه محمد شريف مُهاجم الأهلي في المباريات الأخيرة.

ويستعرض “القاهرة 24” لقرائه ومُتابعيه، ترتيب الدوري الدوري الممتاز، بعد مباراة الأهلي والمقاولون، والذي جاء على النحو التالي:

أحمد ياسر ريان من سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا.

محمد شريف من الأهلي 12 هدفًا.

أشرف بن شرقي من الزمالك 12 هدفًا.

أحمد سمير من طلائع الجيش 11 هدفًا.

عمر كمال من المصري 11 هدفًا.

مصطفى فتحي من سموحة 10 أهداف.

رامي صبري من إنبي 10 أهداف.

عمرو جمال من طلائع الجيش 10 أهداف.

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