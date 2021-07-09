تراند الفن: تعرف على الحالة المروية بميادين ومحاور القاهرة والجيزة اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - شهدت الطرق الرئيسية، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية، وسط انتشار أمني في الشوارع والميادين، والمحاور والكباري والطرق بالقاهرة والجيزة، للتعامل مع أي كثافات ومواجهة أي معوقات محتملة.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها على المحاور والشوارع؛ لتسهيل حركة المرور والتعامل مع أي أعطال، وتسهيل حركة المواطنين.

وفي سياق آخر، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تعرض محامٍ للاعتداء من قبل شخص يقوم ببيع المواد المخدرة أسفل مسكنه بمنطقة عزبة الهجانة محافظة القاهرة، حال طلبه منه مغادرة المكان، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بين طرف أول (محامٍ – شقيقيه) طرف ثانٍ (مالك ورشة نجارة “له معلومات جنائية- وزوجته – شقيقه) بسبب خلافات الجيرة.

وعقب ذلك حضر الأول من الطرفين للقسم وتم التصالح فيما بينهما بديوان القسم بالتراضي، وطلبا إثبات تصالحهما رغبة منهم في ذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون ثمة تجاوزات تجاه أي من الطرفين.

كما تبين انتحال “مالك الورشة” (الأول من الطرف الثاني) لصفة شقيقه، خشية ضبطه في حكم قضائي صادر ضده، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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