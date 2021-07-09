تراند الفن: إصابة تلميذ بلدغ عقرب أثناء لهوه في منزله بسوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أصيب تلميذ بلدغ عقرب، أثناء لهوه بمنزله دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، تم نقله إلي المستشفى المركزي، لإجراء الإسعافات الأولية في هذا الشأن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت عندما وصل الطفل “محمود م خ ع” – 12 عاما تلميذ – ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفي المركزي مصابًا بـ” حالة إعياء ادعاء لدغ عقرب.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه “إسلام م خ ع” – 20 عاما طالب – ويقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء لهو شقيقه بالمنزل لدغه عقرب، مما أدي لإصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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