تراند الفن: السفير السويسري بالقاهرة: نسعى لمزيد من التعاون مع وزارة البيئة المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أشاد بول جارنييه، السفير السويسري بالقاهرة، بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة المصرية سواء في حماية البيئة أو صون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي، وعزمها استضافة مؤتمر المناخ COP 27، مؤكدا على سعيه لمزيد من التعاون في الفترة القادمة في مجال الاقتصاد الأخضر والدعم الفني في تكنولوجيا البيئة.

جاء ذلك خلال لقاء ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير السويسري وممثلي مكتب التعاون السويسري في مصر، حيث ناقش الجانبان تدعيم التعاون المشترك في مجال الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية الطبيعية وحماية البيئة البحرية والاقتصاد الأخضر.

وتطرق الجانبان إلى بحث سبل التعاون في مجال التحول للاقتصاد الأخضر، والذي أبدى الجانب السويسري اهتماما كبيرا بالتعاون فيه، خاصة في المشروعات المتوسطة والصغيرة المعنية بمواجهة آثار تغير المناخ، وتداخل النظام البيئي مع عدد من القطاعات التنموية كالسياحة والتشييد والبنية التحتية الخضراء.

وأكدت وزيرة البيئة أن الجانب السويسري يمكنه تقديم الدعم الفني في تصميم أفضل الطرق للتحول للاقتصاد الأخضر؛ لتدعيم الخطوات التي تتخذها مصر حاليا في هذا المجال ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعافي الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في الموازنة الاستثمارية للدولة، والانتهاء من إطار عمل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء مشروع مجمعات صناعية بيئية عالمية الذي ينفذه الجانب السويسري بالتعاون مع منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة (اليونيدو)، حيث أشارت الوزيرة لأهمية هذا المشروع في تصميم الصناعات لتكون صديقة للبيئة منذ البداية، خاصة في ظل الجهود التي تدعمها مصر للربط بين كفاءة الصناعة والحفاظ على البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة والذي يساعد المنشآت الصناعية على التوافق البيئي.

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