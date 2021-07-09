تراند الفن: كشف معلومات جديدة عن المتورطين باغتيال رئيس “هايتي”.. ومفاجأة بشأن جنسياتهم وعددهم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد : تكشفت اليوم الجمعة معلومات إضافية عن فرقة الاغتيال التي قتلت رئيس هايتي قبل أيام.

وأعلنت الشرطة أن الكوماندوس المسلح المسؤول عن اغتيال الرئيس جوفينيل مويس الذي قُتل يوم الأربعاء، يتكون من 26 كولومبيا وأميركيين اثنين يتحدران من هايتي. وفقاً لـ”العربية.نت”

جنسيات المتورطين وعددهم

وقال ليون شارل المدير العام للشرطة خلال مؤتمر صحافي “يتعلق الأمر بكوماندوس من 28 مهاجماً بينهم 26 كولومبياً نفذوا العملية لاغتيال الرئيس”، مشيراً إلى أنّه تمّ اعتقال الأميركيين الاثنين، بالإضافة إلى 15 كولومبياً، بينما قُتِل ثلاثة كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارين.

بينما قال وزير شؤون الانتخابات ماتياس بيير، إن فريق الاغتيال الذي هاجم مقر الرئيس كان يضم 26 شخصا.

قتل بـ12 طلقة نارية

وكان مويس الذي يبلغ من العمر 53 عاما، قتل بطلقات نارية فيما أصيبت زوجته، بعد هجوم مجموعة من المسلحين على منزله في بورت أوبرينس.

واقتحم القتلة المسلحون بشكل كثيف، منزل الرئيس في التلال المطلة على العاصمة في الساعة الواحدة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ولفظ مويس أنفاسه الأخيرة في موقع الهجوم، حيث عثر على آثار 12 طلقة في جسده، حسب ما قال القاضي كارل هنري ديستين لجريدة نوفيليست.