تراند الفن: خطر مضاعف يهدد ناجين من “كورونا”.. وهذا ما يحدث بعد مرور 6 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏40 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد: توصلت دراسة إلى أن الذين عانوا من حالات خطيرة من “كوفيد-19″، أكثر عرضة بمرتين لدخول المستشفى بسبب مرض آخر في المستقبل.

ووجدوا أنه في غضون ستة أشهر من التعافي، كان احتمال دخول أولئك الذين حاربوا نوبات شديدة من الفيروس التاجي ضعف احتمالية دخول الآخرين إلى المستشفى مرة أخرى.

وشملت الأسباب الشائعة لدخول المستشفى الالتهاب الرئوي أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، التي غالبا ما تكون ناجمة عن الآثار المستمرة للفيروس.

كما وجد تحليل البيانات أن أولئك الذين يعانون من حالات خفيفة من الفيروس لم يعودوا أكثر عرضة من أولئك الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية إلى المستشفى مرة أخرى.

ويقول الفريق إن البيانات يجب أن تعطي أولئك الأكثر عرضة للخطر سببا أكثر للحصول على التطعيم إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل.

وقال ماينوس: “تتمثل الآثار الأساسية في أن المعرضين لخطر الإصابة بنوبات كوفيد-19 الشديدة هم الأكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات في المستقبل، ولذا فنحن بحاجة حقا إلى تطعيمهم”.

وتشير البيانات، بشكل غير مفاجئ، إلى أن الذين لم يتم تطعيمهم هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وتعتمد دراسة جامعة فلوريدا على المعرفة التي يكتشفها الباحثون في جميع أنحاء العالم حول التأثيرات التي يمكن أن يحدثها فيروس كورونا على الشخص حتى بعد الشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.