تراند الفن: سوهاج في أسبوع.. افتتاح مشروعات “حياة كريمة” بعدد من القرى ومطعم يبيع سندوتش الكبدة بجنية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 صباحاً - شهدت محافظة سوهاج العديد من الأحداث المهمة على مدار الأسبوع المنتهي، إذ تعرضت المحافظة قبل 3 أيام، لقصة فريدة من نوعها وهي إقبال إدارة محل يدعى “على الماشي” على بيع سندوتشات الكبدة والسجق والشاورما بجنية واحد فقط للسندوتش ذلك بديلا لتكاليف الدعاية الباهظة لمدة يومين في افتتاح المحل وقدم “القاهرة 24” بثًا مباشرا بخصوص هذه القصة والتي لاقت رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره عبر منصات “كايرو لايف”.



– محافظ سوهاج يفتتح السوق الحضري المركزي بأولاد سلامة ويتفقد أعمال إنشاء المجمع الخدمي بالقرية ضمن مشروعات “حياة كريمة “

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أول أمس الأربعاء، السوق الحضري المركزي بقرية أولاد سلامة بمركز ومدينة المنشاة، على مساحة 40 ألف متر مربع، بحضور النائبة رقية الهلالي، والنائب عاطف كعربان، أعضاء مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعدد من شاب وأهالي القرية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن السوق الجديد، ومراحل انشاؤه، حيث يشتمل على 260 بائكة لسوق التجزئة، وعدد 60 بائكة لسوق الجملة، كما يحتوي على جزء مخصص لسوق الماشية، على مساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن لانتظار سيارات نقل الخضر والفاكهة.

وأشاد “الفقي” بالتجهيزات الموجودة بالسوق، مثمنا دور الشباب في المشاركة المجتمعية وخاصة شباب مبادرة ” تجميل بلدنا ” الذين ساهموا مع مجلس مدينة المنشاة في إنشاء وتجهيز السوق، مؤكدا على أهمية السوق في تحقيق التنمية الحضارية، والقضاء على العشوائيات، موجها باتخاذ اللازم لنقل السوق القديم وتجميع الباعة الجائلين داخل السوق الجديد.

شملت جولة المحافظ بقرية أولاد سلامة تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة “، والذي يضم ” مكتب للتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي، ومركز تكنولوجي، وسجل مدني “، بهدف التيسير على المواطنين، وتقديم الخدمات الحكومية اللازمة لهم في مكان واحد، موجها بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

– محافظ سوهاج يفتتح عددا من مشروعات “حياة كريمة” بقرية الكوامل بحري

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أمس الخميس، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بجولة ميدانية افتتح خلالها عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” بقرية الكوامل بحري بمركز سوهاج، بحضور النائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

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