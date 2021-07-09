نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الجمعة ولمدة أسبوع من بندة عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، وغيرها من بلاد الخليج العربي، وخارجها العديد من التخفيضات، والخصومات المميزة جداً على جميع منتجاته الغذائية، والغير غذائية، حيث تعتبر عروض بنده اليوم، ولمدة أسبوع كامل هي الأقوى في الأسواق، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قريباً، فيعرض بنده ماركت لحوم بنده بأسعار مميزة جداً، وكذلك دجاج بنده، وأسماك بنده Panda، وغيرها من المنتجات اليومية التي لا يمكن الإستغناء عنها.

عروض بنده اليوم في السعودية Hyper Panda

يتوفر لدى هايبر بنده ماركت العديد من الخصومات على هذه المنتجات، والسلع الغذائية، ومنها: عرض مميز على عبوات الكيلو الكامل من صدور الدجاج الطرية ماركة ساديا Sadia، كما يتوفر خصم مميز على عبوات البازلاء الخضراء، وكذلك على عبوات الفاصولياء الخضراء المقطعة، وأيضاً على عبوات الخضار المشكل مع الذرة من ساديا Sadia، كما يتوفر أيضاً خصم قوي على عبوات البطاطس المقلية الأكثر قرمشة بحجم الكيلو من ساديا.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

عروض مميزة أخرى من هايبر بنده على عبوات خضروات السنبلة Sunbulah، كما يتوفر عرض آخر منه على عبوات البطاطس المقلية من نفس الماركة، وأيضاً على الفطير السادة من ماركة الوليمة Walima، وعروض أخرى على الملوخية السادة من السنبلة، كما يتوفر خصم متميز على الملوخية مع التقلية من نفس الماركة، وعلى عبوات البصل الأحمر المقطع، وعبوات عجينة الطعمية، وكذلك الخصم المميز من بندة على عبوات الكيلو الكامل من برجر السنبلة، وكذلك عروض مميزة على شرائح عجينة الرقائق الهشة من ماركة الوليمة.

عروض هايبر بنده الأسبوعية Hyper Panda

كذلك يقدم هايبر بنده ماركت العديد من الخصومات على: عبوات رقائق السبرينج رولز من ماركة الوليمة Walima، كما يتوفر أيضاً عروض مميزة من الماركت على عبوات حليب ندى Nada طويل الأجل، وعلى عبوات كوكو بوبس من ماركة كلوقر، كما يتوفر خصم مميز على العبوات الإقتصادية من كرات الحبوب المغذية بطعم الشكولاتة من نسكويك Nesquik، وغيرها من عروض نستليه على موقع ثقفني.