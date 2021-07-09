تراند الفن: التعليم تجري اختبارا للتابلت للتأكد من سلامتها فنيًا قبل امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من الإجراءات، في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في الفترة 10 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل.

ونوهت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، أنها تقوم باختبار للتابلت قبل الامتحان، وذلك للتأكد من سلامتها فنيًا، مؤكدة أنه سيتم سحب التابلت في حالة وجود أي تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.

وفي نفس السياق، ولفتت الوزارة، بأنه غير مصرح للطلاب اصطحاب كتاب القواعد النحوية والقصة إلى امتحان اللغة العربية وهذا ينطبق على اللغات الأخرى.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حالة وصول الطالب متأخرًا سوف تتم كل الإجراءات التأمينية والاحترازية، حيث يعتبر ذلك من وقت الامتحان.

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