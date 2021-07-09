تراند الفن: طالبتان بجامعة طنطا تشاركان في المصارعة النسائية ضمن أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أعلن الدكتور نبيل الشوربجي، أستاذ المصارعة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، وعضو الاتحاد المصري للمصارعة السابق، عن مشاركة كل من الطالبتين إيناس خورشيد وسمر حمزة، ضمن المنتخب المصري للمصارعةن حيث تأهلتا للمشاركة فى الدورة الأولمبية بطوكيو المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

وأشار الشوربجي، إلى أن المصارعة النسائية المصرية، أصبحت تحتل المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وزاد الاهتمام بها على صعيد الأندية ومراكز الشباب، كما بدأت كليات التربية الرياضية إدراجها ضمن موادها الأساسية، بهدف خلق جيل جديد من المدربين والإداريين، وإجراء العديد من الأبحاث العلمية في المصارعة النسائية، مؤكدا أن ذلك يتواكب مع اهتمام الدولة بالرياضة النسائية وزيادة الاهتمام بها.

والجدير بالذكر، أن المصارعة سوف تشارك في الأولمبياد بثماني مصارعين، ستة رجال على رأسهم البطل العالمي محمد إبراهيم كيشو وعبد اللطيف منيع ومصارعتين إيناس خورشيد الحاصلة على المركز الخامس فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وسمر حمزة.

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