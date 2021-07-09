فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : نشر موقع “أيتم فيكس” مقطع فيديو لمجموعة من الهنود يجلسون أمام مجمع مساكن بمدينة جام نجر غربي الهند ويتبادلون أطراف الحديث في هدوء قبل أن تفاجئهم أبقار مسرعة تعبر من بينهم. ووفقاً لما يظهر في الفيديو فإن المقطع الذي سجلته كاميرا مراقبة كان يوم 23 يونيو الماضي عند الساعة 12:02 منتصف الليل. وبدا في الفيديو 6 رجال جالسين في الشارع يتحدثون ويتسامرون وكان اثنان منهم جالسين على دراجات نارية، لكن بدأ الرجال ينتبهون إلى شيء قادم من بعيد. وبعد ذلك فاجأتهم 3 أبقار مسرعة تجري نحو الرجال وكأن هناك من يطاردها، بقرة منهم قفزت فوق رجل جالس على دراجة، فأسقطته على الأرض وسط ذعر واندهاش الجميع.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: 6 رجال قرروا السهر بالشارع أمام منازلهم.. وفجأة داهمهم مالم يكن في الحسبان! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.