تراند الفن: ممر شرفي لطلاب بـ “هندسة الإسكندرية” لتكريمهم على مساعداتهم للطلاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 صباحاً - فاجأ طلاب قسم الميكانيكا، بكلية الهندسة، بجامعة الإسكندرية، 3 من زملائهم، بعمل ممر شرفي لهم، وذلك مع نهاية اليوم الأخير من انعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي، بجامعة الإسكندرية.

ونظم الطلاب الممر الشرفي للطلاب الثلاثة، وهم عمر حافظ و محمود ناصر و محمود عيد، دفعة 2021، وسط تصفيق حاد وتحية من كافة الطلاب الذين حضروا للتكريم.

وقال الطالب عمر حافظ، إن طلاب دفعة 2021، بقسم الميكانيكا، بكلية الهندسة، بجامعة الإسكندرية، احتفلوا بآخر امتحان لنا فى الفرقة الرابعة، بتكريمي مع كل من الطالب محمود ناصر، والطالب محمود عيد، مشيراّ إلى أننا كنا مندوبين الدفعة خلال 4 سنوات لإنهاء كافة الأمور وتسهيل الطلبات.

وأضاف ” حافظ ” خلال تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أنه لم يعلم بموعد أو سبل تنظيم الحفل، مشيرًا إلى أن جميع طلاب الفرقة الرابعة النهائية بكلية الهندسة هم من نظموا الفكرة وأقاموا هذا الممر الشرفي لنا لمجهوداتنا خلال 4 سنوات، بالإضافة إلى سنة إعدادي هندسة، متوقعًا أن تكون الفكرة مماثلة لفكرة طلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، الذين كرموا صديقهم الذى ساعدهم خلال فترة تواجده بالكلية.

وعبر الطالب عمر حافظ، عن سعادته بموقف زملائه وروحهم، موضحًا أن السنوات الماضية مرت علينا بمراحل مختلفة، ما بين مراحل فرحة وسعادة وأزمات واتمنى لجميع أصدقائي التوفيق خلال مشوارهم العملي.



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