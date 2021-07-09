تراند الفن: مأموريات أمنية لضبط مصور فيديوهات موكا حجازي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مصور فيديوهات موكا حجازي الإباحية والتي ظهرت فيها بإيحاءات جنسية راقصة.

وأقرت فتاة التيك توك موكا حجازي في محضر الضبط، بأن أحد الأشخاص ساعدها في تصوير تلك المقاطع وبثها، بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية.

كما أقرت الفتاة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني ضدها، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وظهرت فتاة تدعى “موكا حجازي”، خلال مقطع الفيديو بصورة غير لائقة، متعدّية على الثوابت والعادات والتقاليد مما يوقعها تحت طائلة نشر الفاحشة والتحريض على الفسق والفجور.

وكان قد تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة الـ “تيك توك” موكا حجازي، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

وذكر فرحات في بلاغه أنه “انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي، على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام، ومودة الأدهم، وريناد عماد، وهدير الهادي، ومنار سامي، وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها جميعًا، نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل”.

من جهته، قال اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمني ومدير مباحث الآداب السابق، ومؤسس “دارك شيلد” لمواجهة جرائم التهديد والخداع والابتزاز الإلكتروني، إن ما فعلته موكا حجازي فتاة “التيك توك” يعد تعديًا على قيم وأخلاقيات المجتمع المصري، مؤكدًا أن ما تقدمه ”موكا” تعد صارخ على مبادئ الأسرة المصرية، وتستحق العقاب بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.

وأوضح طاهر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن ارتداء الفتاة ملابس فاضحة، وتعمدها فعل حركات ورقصات وإيحاءات جنسية مثيرة لإثارة الشباب، هدفه الحصول على أكبر قدر من الإعجاب والمتابعات والمشاهدات مما يعود عليها بالعائد المادي والمكسب السريع.

وتابع: “اعتاد تطبيق التيك توك وغيره من التطبيقات سيئة السمعة داخل البلاد ممارسة مهامها في إفساد الشباب والسماح لمثل تلك النماذج بممارسة أفعال الفسق والفجور ودعمهم ماديًّا”.

وفحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقاطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لفتاة ترقص عبر تطبيق “تيك توك”، ظهرت خلال المقطع وهي ترتكب أفعالًا وإيحاءات جنسية.

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